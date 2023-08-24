НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ГІСТЬ СТУДІЇ – Людмила Новак, директорка з комунікацій компанії Інтерпайп

24.08.2023 17:33 4

Як живе великий бізнес у війну? Про допомогу фронту та підтримку економіки держави. Гість студії – Людмила Новак, директорка з комунікацій комапанії Інтерпайп

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