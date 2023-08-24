Mіські новини Новини НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ГІСТЬ СТУДІЇ – ОЛЬГА ЖУРАВЕЛЬ. Пісні “Стоїмо-Вистоїмо” , “Окупанте” 24.08.2023 19:37 19 У гостях спеціального випуску до Дня Незалежності – співачка та авторка пісень Ольга Журавель. Пісні “Стоїмо-Вистоїмо” , “Окупанте” Продовжити читання Уперед НЕЗАЛЕЖНА ЦЕРКВА. Отримання томосу і трансформація православної церкви Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України НЕЗАЛЕЖНА ЦЕРКВА. Отримання томосу і трансформація православної церкви 24.08.2023 19:16 31 Новини Новини України НЕЗАЛЕЖНА МОВА. Перейменування, декомунізація та перехід українців на солов’їну у спілкуванні 24.08.2023 18:53 40 Mіські новини Новини РАКЕТНА АТАКА НА ДНІПРО. Які наслідки чергового теракту росіян? 24.08.2023 18:32 49 Новини Новини України НЕЗАЛЕЖНА АРМІЯ. Від занепаду до відродження в одну з найсильніших у світі 24.08.2023 17:55 52 Mіські новини Новини НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ГІСТЬ СТУДІЇ – Людмила Новак, директорка з комунікацій компанії Інтерпайп 24.08.2023 17:33 53 Новини Новини України У Краматорську вбили людину / 11 обстрілів Сумщини / ЗСУ висадились у Криму / Війна. День 547 24.08.2023 17:07 66