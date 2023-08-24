Mіські новини Новини НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: ЗА ЛАШТУНКАМИ. 11 канал показав, як готувався ефір до свята 24.08.2023 20:21 23 11 канал привідкрив завісу телеефіру. Разом із колегами ми показали, як готувались до урочистих подій, як проходив марафон, та з якими труднощами зіткнулись при підготовці спеціальних випусків Продовжити читання Уперед НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ГІСТЬ СТУДІЇ – ОЛЬГА ЖУРАВЕЛЬ. Пісні “Місто”, “Зорі за нас” Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ГІСТЬ СТУДІЇ – ОЛЬГА ЖУРАВЕЛЬ. Пісні “Місто”, “Зорі за нас” 24.08.2023 19:50 36 Mіські новини Новини НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ГІСТЬ СТУДІЇ – ОЛЬГА ЖУРАВЕЛЬ. Пісні “Стоїмо-Вистоїмо” , “Окупанте” 24.08.2023 19:37 39 Новини Новини України НЕЗАЛЕЖНА ЦЕРКВА. Отримання томосу і трансформація православної церкви 24.08.2023 19:16 42 Новини Новини України НЕЗАЛЕЖНА МОВА. Перейменування, декомунізація та перехід українців на солов’їну у спілкуванні 24.08.2023 18:53 43 Mіські новини Новини РАКЕТНА АТАКА НА ДНІПРО. Які наслідки чергового теракту росіян? 24.08.2023 18:32 57 Новини Новини України НЕЗАЛЕЖНА АРМІЯ. Від занепаду до відродження в одну з найсильніших у світі 24.08.2023 17:55 59