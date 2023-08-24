РАКЕТНА АТАКА НА ДНІПРО. Які наслідки чергового теракту росіян?

24.08.2023 18:32 19

Вночі окупанти вдарили по Дніпру ракетами. Одну з них збили наші військові. Втім є і влучання: прилетіло по транспортному об’єкту. 10 поранених та масштабні руйнування. Які наслідки чергового російського терору?

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