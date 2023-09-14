У Кривому Розі жителі вулиці Черкасова скаржаться на відсутність водопостачання

14.09.2023 10:39 28

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