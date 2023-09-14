Атака дронами по Україні / Харківщина та Херсонщина під обстрілом /Бавовна у Криму/ Війна. День 568

Вночі окупанти обстріляли Херсонщину. З артилерії вдарили по селу Новодмитрівка, Білозерської громади. Снаряди розгатили приватне подвір’я та будинок. Загинув 6-річний хлопчик. А його 13-річного брата ушпиталили. Дитина в тяжкому стані. Поранені і троє сусідів. Вони намагалися допомогти хлопчикам та потрапили під ворожу атаку. З реактивних систем вдарили і по Харківщині. Обстріляли Великий Бурлук Купʼянського району та Вовчанськ. Пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки та автівки.

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