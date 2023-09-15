У Дніпрі обрали запобіжний захід 23-річній учасниці смертельної стрілянини з поліцейським

15.09.2023 17:25 10

Гучна справа! 23-річній супутниці загиблого нападника на патрульних сьогодні обрали запобіжний захід. Жінці інкримінують опір поліцейським. Проте, сама підозрювана провину категорично не визнає. Нагадаємо, 29-го серпня у Дніпрі під час конфлікту через порушення правил дорожнього руху коп застрелив чоловіка. За підозру у перевищенні службових повноважень патрульний зараз під цілодобовим домашнім арештом. А от яку санкцію на час розслідування обрали для супутниці нападника на копів?

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