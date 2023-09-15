Mіські новини Новини Понад 250 нових книг отримали вісім бібліотек лівобережжя Дніпра 15.09.2023 16:42 20 Сучасна література українською мовою. Понад 250 нових книг отримали вісім бібліотек лівобережжя Дніпра. Їх закладам передав народний депутат Дмитро Кисилевський за програмою “Татова бібліотека”. Які автори поповнили книжковий фонд. Продовжити читання Уперед Історія про трьох полонених: у місті презентували фільм «Невидимі» Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Історія про трьох полонених: у місті презентували фільм «Невидимі» 15.09.2023 15:37 40 Mіські новини Новини У Кам’янському планують побудувати перший сучасний храм ПЦУ та духовний центр 15.09.2023 14:44 47 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.09.2023 15.09.2023 8:52 40 Новини Новини України Потрібна потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони – звернення Президента України 14.09.2023 23:03 78 Mіські новини Новини У Кам’янському районі приготували унікальну «зливану» кашу 14.09.2023 18:44 98 Новини Новини України Зміни у програмі «Доступні ліки» : які препарати включені до списку? Гість студії – Наталія Будяк 14.09.2023 17:47 94