Понад 250 нових книг отримали вісім бібліотек лівобережжя Дніпра

15.09.2023 16:42 20

Сучасна література українською мовою. Понад 250 нових книг отримали вісім бібліотек лівобережжя Дніпра. Їх закладам передав народний депутат Дмитро Кисилевський за програмою “Татова бібліотека”. Які автори поповнили книжковий фонд.

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