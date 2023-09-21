Кам’янське активно допомагає військовим у підготовці до зими

Допомагає фронту, що наближає нашу перемогу. Черговий вантаж просто на передову очільник Кам‘янського разом з громадською організацією «Бджола» передали хлопцям. У рамках програми «Допомога фронту» військові отримали акумулятори і три комплекти зимової гуми для авто.

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