Черговий стрибок цін на паливо. Як зекономити на поїздках ?

26.09.2023 17:36

Пальне по шістдесят вже наприкінці місяця! Такі невтішні прогнози аналітиків. Дорожчає усе окрім газу. У чому причини чергового стрибка цін та як зекономити на поїздках – далі в сюжеті наших криворізьких колег.

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