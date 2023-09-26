Черговий стрибок цін на паливо. Як зекономити на поїздках ?

Пальне по шістдесят вже наприкінці місяця! Такі невтішні прогнози аналітиків. Дорожчає усе окрім газу. У чому причини чергового стрибка цін та як зекономити на поїздках – далі в сюжеті наших криворізьких колег.

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