Вбивство школярки у П’ятихатках. Ким виявився затриманий ?

26.09.2023 10:46

У Пʼятихатках затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної школярки. Тіло неповнолітньої знайшли в кущах в одному із районів міста ще 4-го вересня. Пошуки злочинця тривали 20 днів. Хто вбив школярку – дивіться далі матеріалі.

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