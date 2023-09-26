Вбивство школярки у П’ятихатках. Ким виявився затриманий ?

У Пʼятихатках затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної школярки. Тіло неповнолітньої знайшли в кущах в одному із районів міста ще 4-го вересня. Пошуки злочинця тривали 20 днів. Хто вбив школярку – дивіться далі матеріалі.

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