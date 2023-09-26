Незламні навіть після поранень. До Дніпра госпіталізували пораненого біля Красногорівки військового

26.09.2023 13:45

Рятував побратима-новачка та сам постраждав від ворожого удару. До Дніпра госпіталізували пораненого біля Красногорівки військового. Про неймовірну силу духа та відновлення після важких травм – далі у сюжеті.

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