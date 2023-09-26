Mіські новини Новини Незламні навіть після поранень. До Дніпра госпіталізували пораненого біля Красногорівки військового 26.09.2023 13:45 Рятував побратима-новачка та сам постраждав від ворожого удару. До Дніпра госпіталізували пораненого біля Красногорівки військового. Про неймовірну силу духа та відновлення після важких травм – далі у сюжеті. Продовжити читання Уперед Вбивство школярки у П’ятихатках. Ким виявився затриманий ? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Вбивство школярки у П’ятихатках. Ким виявився затриманий ? 26.09.2023 10:46 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.09.2023 26.09.2023 8:28 Новини Новини України Найкраще – щоб ми могли виробляти передові зразки зброї, щоб гарантувати безпеку Україні, і ми будемо виробляти – звернення Президента 25.09.2023 22:10 Mіські новини Новини У Дніпрі благодійники провели турнір з боксу та аукціон на підтримку ЗСУ 25.09.2023 20:20 Mіські новини Новини Зґвалтував та задушив. Хто вбив школярку в Пʼятихатках? 25.09.2023 19:52 Новини Новини України РАКЕТНА АТАКА ПО ОДЕСІ / ЗНИЩИЛИ БРИГАДУ МОРФЛОТУ рф / ВДАРИЛИ ПО АВДІЇВЦІ // Війна. День 579 25.09.2023 18:08