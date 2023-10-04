А ВИ В КУРСІ? В УКРАЇНІ ЛЮДЯМ З ВУЛИЦІ ОБМЕЖИЛИ ДОСТУП ДО УКРИТІВ В ДИТЯЧИХ САДКАХ

04.10.2023 10:09

 

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