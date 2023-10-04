Жителі Апостолового вимагають повернути повноцінне водопостачання

04.10.2023 17:25

Апостолове – знову без води! Місцеві вийшли на мітинг через перебої з водопостачанням. Скаржаться люди й на проблеми із підвозом питної та технічної. Жителі закидають мерії бездіяльність.

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