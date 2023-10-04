Mіські новини Новини Жителі Апостолового вимагають повернути повноцінне водопостачання 04.10.2023 17:25 Апостолове – знову без води! Місцеві вийшли на мітинг через перебої з водопостачанням. Скаржаться люди й на проблеми із підвозом питної та технічної. Жителі закидають мерії бездіяльність. Продовжити читання Уперед 😥 Пожежа у “ПЕГАСІ” знищила16 тонн корму. Без харчування можуть лишитися 800 тварин Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини 😥 Пожежа у “ПЕГАСІ” знищила16 тонн корму. Без харчування можуть лишитися 800 тварин 04.10.2023 15:50 Mіські новини Новини А ВИ В КУРСІ? В УКРАЇНІ ЛЮДЯМ З ВУЛИЦІ ОБМЕЖИЛИ ДОСТУП ДО УКРИТІВ В ДИТЯЧИХ САДКАХ 04.10.2023 10:09 Новини Новини України Детальна інструкція з тактичної медицини тепер доступна в спеціальному додатку 04.10.2023 8:16 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.10.2023 04.10.2023 7:27 Новини Новини України Харків не просто тримається, а допомагає тримати міцним увесь наш Cхід – звернення Президента України 03.10.2023 21:51 Новини Новини України На фронті наші захисники просунулись на двох напрямках. 03.10.2023 19:35