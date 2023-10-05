НАЦБАНК ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ФІКСОВАНОГО КУРСУ ДОЛАРА

05.10.2023 10:18

А ви в курсі, що Нацбанк України відмовляється від фіксованого курса долара?

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