Курчатова стала вулецею 128 бригади Тероборони Дніпра

Замість Курчатова – легендарної 128 бригади Тероборони. У Дніпрі з’явився перший адресник на перейменованій вулиці. Це шана і визнання тих, хто боронить українську землю і пам’ять про тих, хто віддав за Україну життя.

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