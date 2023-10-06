Mіські новини Новини Курчатова стала вулецею 128 бригади Тероборони Дніпра 06.10.2023 15:39 Замість Курчатова – легендарної 128 бригади Тероборони. У Дніпрі з’явився перший адресник на перейменованій вулиці. Це шана і визнання тих, хто боронить українську землю і пам’ять про тих, хто віддав за Україну життя. Продовжити читання Уперед А ЯК ВИ ГОТУЄТЕСЬ ДО МОЖЛИВИХ БЛЕКАУТІВ?Назад Прокурора з Дніпра викрили на вимаганні 10 тисяч доларів Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Житель Дніпропетровщини шостий рік воює з системою, щоб поховати останки свого сина 06.10.2023 17:11 Новини Новини України росіяни вдарили по середмістю Харкова. Загинув 10-річний хлопчик та його бабуся. 06.10.2023 17:00 Mіські новини Новини Небайдужі придбали квартиру для бабусі й онуки, які через ворожий удар залишились без оселі 06.10.2023 16:33 Mіські новини Новини Прокурора з Дніпра викрили на вимаганні 10 тисяч доларів 06.10.2023 16:12 Mіські новини Новини А ЯК ВИ ГОТУЄТЕСЬ ДО МОЖЛИВИХ БЛЕКАУТІВ? 06.10.2023 10:55 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.10.2023 06.10.2023 8:11