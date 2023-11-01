Mіські новини Новини День МЕНТАЛЬНОГО здоров’я у Новомосковську 01.11.2023 14:19 Малювали, ліпили та подорожували стежкою власної рівноваги. Так у Новомосковську відзначили День ментального здоров’я. Організатори зробили все аби допомогти містянам побороти тривожність під час війни та самостійно долати стреси. Продовжити читання Уперед Аварійний ліцей відновлюють коштом міського бюджету Кам’янського Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 👻 Моторошні смаколики у ка ПРО НІКОПОЛЬ//50 снарядів по 🛡️У Дніпрі виготовляють к ⬆️Мешканці ВЕРХНІХ поверх 🎭 ПОДВІЙНЕ громадянство. В Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Аварійний ліцей відновлюють коштом міського бюджету Кам’янського 01.11.2023 10:13 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.11.2023 01.11.2023 8:06 Новини Новини України Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії – звернення Президента Володимира Зеленського 31.10.2023 22:37 Новини Новини України Херсонщина під ударом окупантів. Одна людина ЗАГИНУЛА, 16 – ПОРАНЕНІ 31.10.2023 19:28 Mіські новини Новини Без досвіду — у ПОЛУМ’Я. Історія “вогняного” братства однієї з громад Дніпропетровщини 31.10.2023 15:27 Mіські новини Новини Новий ХРАМ ПЦУ з’явиться на Дніпропетровщині 31.10.2023 12:33