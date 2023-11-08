УНІКАЛЬНА пара. Як віслючок з Харкова і свинка з Дніпра через війну стали найкращими друзями

Вони б ніколи не зустрілися, якби не війна. Він із Харкова, а вона з Дніпра. Тяжко пораненим під обстрілами його з рідного міста вивезли волонтери. А потім була надскладна операція та тривале одужання. Але все це вже позаду. І зараз вони – нерозлийвода. Віслюк Яша та свинка на ім’я Хрюня. Тварини разом не лише гуляють та їдять, а й навіть цілуються. Про унікальних закоханих – ексклюзив нашої Тетяни Заєць.

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