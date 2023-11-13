Mіські новини Новини Вимагають ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ. Дружини військових влаштували масовий мітинг у Дніпрі. 13.11.2023 17:11 Дітям потрібен тато! У Дніпрі пройшов масовий мітинг дружин військових! Вони вимагають чітких термінів служби та демобілізації своїх чоловіків після 18-ти місяців на фронті! Продовжити читання Уперед Хатина на “СУДНИЙ день”. Винахідник звів енергонезалежний будинок Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🥺 Вимагають демобілізації 🚨ТРИВОЖНО//16-річний маніяк ЕКСКЛЮЗИВНО! ДТП у середміс 🌳🌿🥀УНІКАЛЬНИЙ парк непо Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Хатина на “СУДНИЙ день”. Винахідник звів енергонезалежний будинок 13.11.2023 16:02 Mіські новини Новини Нищать ворога з повітря. У Дніпрі відкрили академію з підготовки пілотів FPV-дронів 13.11.2023 13:48 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 13.11.2023 13.11.2023 8:16 Новини Новини України Росія готується до зими, і в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті та відповідях терористам – звернення Президента Володимира Зеленського 12.11.2023 21:35 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 12.11.2023 12.11.2023 8:37 Новини Новини України Наші сили оборони й безпеки дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону й селам Херсонщини – звернення Президента України 11.11.2023 21:14