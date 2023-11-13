Вимагають ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ. Дружини військових влаштували масовий мітинг у Дніпрі.

13.11.2023 17:11

Дітям потрібен тато! У Дніпрі пройшов масовий мітинг дружин військових! Вони вимагають чітких термінів служби та демобілізації своїх чоловіків після 18-ти місяців на фронті!

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