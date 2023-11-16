Петиції без підтримки! Чому у Кривому Розі ігнорують родини загиблих воїнів «Азову»?

Вже рік родини загиблих воїнів з Кривого Рогу виборюють право назвати їхніми іменами вулиці. Зокрема, на честь спортсмена й захисника Азовсталі Єгора Біркуна. Лише за годину – звернення підписала тисяча криворіжців. Але міськрада його відхилила.

Продовжити читання