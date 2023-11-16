Mіські новини Новини Петиції без підтримки! Чому у Кривому Розі ігнорують родини загиблих воїнів «Азову»? 16.11.2023 15:21 Вже рік родини загиблих воїнів з Кривого Рогу виборюють право назвати їхніми іменами вулиці. Зокрема, на честь спортсмена й захисника Азовсталі Єгора Біркуна. Лише за годину – звернення підписала тисяча криворіжців. Але міськрада його відхилила. Продовжити читання Уперед Оформити довідку та зробити паспорт. На Дніпропетровщині відкрили п’ять нових ЦНАПів Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Що робити, коли в лікарні ви НОВИНИ КОРОТКО//Лікарні Нік Про КРИВИЙ РІГ//Збив собаку/ 🙏❤️Хвилина вдячності! ФЛ 😭Згоріли живцем! Жахлива т 😭 Трагедія в Іларіоновому. Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Оформити довідку та зробити паспорт. На Дніпропетровщині відкрили п’ять нових ЦНАПів 16.11.2023 11:51 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.11.2023 16.11.2023 8:22 Новини Новини України Росія ще здатна нести зло; маємо щодня додавати нашій державі більше сили – звернення Президента України 15.11.2023 22:37 Mіські новини Новини Хто НАДИХАЄ «дніпровського ТЕСЛУ»? 15.11.2023 19:07 Mіські новини Новини Чаплинський МАНІЯК‼️ ЕКСКЛЮЗИВНІ подробиці розправи над жінкою у Чаплиному 15.11.2023 16:09 Mіські новини Новини Піраміди та складні підтримки. У Кам’янському відбувся кубок з черлідингу. 15.11.2023 15:06