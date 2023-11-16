Порятунок з ТОГО СВІТУ! Нейрохірурги Дніпра прооперували військового з надскладним пораненням мозку

16.11.2023 19:16

Буквально витягли з того світу! Нейрохірурги Дніпра спільно з американським колегою прооперували важкопораненого військового. І попри тяжку травму, майже не сумісну з життям, врятували захисника.

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