Dnipropop Under Ground / Благодійний фестиваль в метро Фонду сприяння 25-тій Січеславській бригаді
Dnipropop Under Ground
Благодійний фестиваль електронної музики
28 жовтня 15:00
Дніпро
Станція метро Вокзальна
Музичний лейбл Dnipropop з ініціативи “Фонду сприяння 25-ій Січеславській бригаді” та при підтримці Vidlik Projeсts провели спільний фестиваль сучасної електронної музики в найбезпечнішій локації рідного міста – метро.
Головні завдання співпраці інституцій – збір коштів на потреби військових з 25-ої бригади та презентація напрацювань дніпровської електронної сцени, музика якої вже гучно лунає як в Україні, так і за її межами.
Весь збір, за мінусом витрат на технічне забезпечення, пішов на закупівлю дрону Mavic 3 для 25 бригади та на потреби військових зі спільноти Module.