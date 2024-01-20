Dnipropop Under Ground / Благодійний фестиваль в метро Фонду сприяння 25-тій Січеславській бригаді

Dnipropop Under Ground

Благодійний фестиваль електронної музики

28 жовтня 15:00

Дніпро

Станція метро Вокзальна

Музичний лейбл Dnipropop з ініціативи “Фонду сприяння 25-ій Січеславській бригаді” та при підтримці Vidlik Projeсts провели спільний фестиваль сучасної електронної музики в найбезпечнішій локації рідного міста – метро.

Головні завдання співпраці інституцій – збір коштів на потреби військових з 25-ої бригади та презентація напрацювань дніпровської електронної сцени, музика якої вже гучно лунає як в Україні, так і за її межами.

Весь збір, за мінусом витрат на технічне забезпечення, пішов на закупівлю дрону Mavic 3 для 25 бригади та на потреби військових зі спільноти Module.

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