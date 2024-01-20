Dnipropop Under Ground / Благодійний фестиваль в метро Фонду сприяння 25-тій Січеславській бригаді

20.01.2024 10:37

Dnipropop Under Ground
Благодійний фестиваль електронної музики
28 жовтня 15:00
Дніпро
Станція метро Вокзальна
Музичний лейбл Dnipropop з ініціативи “Фонду сприяння 25-ій Січеславській бригаді” та при підтримці Vidlik Projeсts провели спільний фестиваль сучасної електронної музики в найбезпечнішій локації рідного міста – метро.
Головні завдання співпраці інституцій – збір коштів на потреби військових з 25-ої бригади та презентація напрацювань дніпровської електронної сцени, музика якої вже гучно лунає як в Україні, так і за її межами.
Весь збір, за мінусом витрат на технічне забезпечення, пішов на закупівлю дрону Mavic 3 для 25 бригади та на потреби військових зі спільноти Module.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.01.2024

20.01.2024 7:32

Усе частіше світ чує, що попереду може бути ще більше воєн, але ми маємо силу, щоб це зупинити – звернення Президента України

19.01.2024 19:46

Терористи гатять по мирних дронами-камікадзе!

19.01.2024 15:44

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.01.2024

19.01.2024 7:27

Блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це блокувати терор – звернення Президента України

18.01.2024 20:17

“Було два відчуття: жах і лють “. Працівники кінотеатру в ТРЦ Дніпра про ракетний удар 29 грудня.

18.01.2024 13:35
.