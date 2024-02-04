Дадуть ФОРУ цілим і неушкодженим! Попри тяжкі поранення, займаються паверліфтингом та атлетикою!

Нескорені воїни. Попри тяжкі поранення, вони займаються паверліфтингом та легкою атлетикою! Ба більше – представлятимуть Україну та рідне місто на змаганнях повітряних сил США! Далі – історії двох захисників з Кривого Рогу. Назар Лозовий на фронті втратив обидві ноги, Ігореві ТроЯну – через вибух касетних боєприпасів видалили частину внутрішніх органів. Як ветерани відновлюються та готуються до міжнародного турніру

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