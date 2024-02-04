Працюємо, щоб додати можливостей збивати ракети та дрони – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Дуже активна неділя сьогодні.

Вранці – Роботине, одна з найбільш жорстких частин фронту, Запорізький напрямок. Особисто подякував воїнам, нагородив безпосередньо на передовій пʼятьох із кращих – тих, хто відзначився в боях цими тижнями: старших солдатів Ігоря Гончарука, Івана Тарана, Ярослава Поліщука, сержанта Михайла Блашківа, старшого лейтенанта Андрія Ольшанського – Андрія відзначено «Хрестом бойових заслуг». Усі – саме такі хлопці, чия хоробрість, витривалість зберігає наші позиції та нашу державу. Я дякую вам, воїни, дуже дякую, та всім вашим побратимам!

У Запоріжжі провів безпекову нараду. І не лише щодо питань області та міста. Були доповіді військових командувачів, зокрема щодо ситуації в Авдіївці. Звичайно, окрема розмова по Запоріжжю, увесь цей напрямок. Фортифікація – я вдячний усім, хто залучений до будівництва. Захист від російських повітряних ударів. Забезпечення соціального життя. Держава готова зробити більше для гарантування робочих місць та соціального спокою в області. Сьогодні ж представив нового очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова.

День – Повітряне командування «Схід». Доповідь і детальна розмова щодо захисту неба над Дніпровщиною. Небезпека постійна, висока, Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Саме наші підприємства, наш економічний потенціал, цей регіон. Ми працюємо, щоб додати можливостей збивати ракети, збивати дрони. І наші воїни Повітряних сил, мобільні вогневі групи, кожен, хто воює саме проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення. Зокрема, ми готуємо нові перемовини з партнерами щодо цього.

Зараз – Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, нарада щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема й Кривого. Захист енергообʼєктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей. Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів, – кожній ремонтній бригаді. Дякую й тим, хто працює зараз на будівництві нової інфраструктури постачання води. Це стратегічне завдання. Сотні тисяч людей залежать від цього. Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району. Окрема доповідь – щодо захисту від диверсантів та колаборантів. У правоохоронців є непогані результати.

Максимальна повага, вдячність усім, хто воює заради держави, працює заради України, заради українців, та всім, хто допомагає – кожному волонтеру, кожній волонтерській спільноті. Усім, хто в державі та разом із державою.

Слава Україні!