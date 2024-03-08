Врятували з-під обстрілів. Інтерпайп Пінчука вивіз в безпечне місце дітей своїх співробітників

Вони мріяли щасливо жити у новій квартирі з новонародженим сином, але їхній Нікополь почали нещадно обстрілювати окупанти. І родині довелось розлучитися. Він залишився працювати у рідному місті, а дружину з крихітним сином допомогли евакуювати. Абсолютно безкоштовно вони тепер проживають у одному з пансіонатів Дніпропетровщини. Це лише одна з сотень історій родин спіробітників Інтерпайп, яких підтриємство підтримує у часи війни. Як саме – наш репортаж.

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