Вже третій! У Дніпрі відкрився реабілітаційний черговий центр Recovery

У Дніпрі відкрився вже третій реабілітаційний центр Recovery – національної мережі для поранених військових. Він працюватиме на базі державного медзакладу. Його облаштували за світовими стандартами інклюзивності. Для маломобільних пацієнтів тут спеціально передбачили широкі вхідні та міжкімнатні двері, коридори та санітарно-гігієнічні зони. Це вже одинадцятий інноваційний реабілітаційний центр, який заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки та оборони України. У їхніх планах розширити мережу до кінця року щонайменше до 16 таких центрів, де за сучасними міжнародними стандартами будуть відновлювати втрачене на фронті здоров’я наших військових.

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