100 ХРЕСТІВ просто на узбіччі!?!? Дивна долина на Дніпропетровщині. Хто їх ставить та для чого?

31.03.2024 10:54

Майже сто хрестів просто на узбіччі дороги! Аж надто дивну місцину виявили на Дніпропетровщині. Поблизу Вільногірська у посадці поміж двома селами виросла ціла долина хрестів. За словами місцевих їхня кількість постійно збільшується.
А на деяких навіть з’являються жіночі імена. Поруч – ані цвинтаря, ані церкви. Тому загадковий ліс жителів буквально лякає і обростає все новими легендами. Наша Тетяна Заєць вирішила розібратися – звідки там взялися хрести?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 31.03.2024

31.03.2024 7:50

Увесь тиждень майже безперервно наші енергетики, ремонтні бригади, будівельники ліквідовують наслідки російських ударів і буквально витягують нормальне життя України – звернення Президента

30.03.2024 21:30

ЩОДНЯ воюють зі смертю! Як медики «Хартії» рятують життя військовим?

30.03.2024 15:36

На ГОДИНУ ВПЕРЕД?!? Україна переходить на літній час! Чи впливає зміна часу на здоров’я людини?

30.03.2024 12:00

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.03.2024

30.03.2024 7:31

Має стати обов’язково спільним завданням, щоб екологічних катастроф більше не було у нашій Європі – звернення Президента України

29.03.2024 19:53
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com