100 ХРЕСТІВ просто на узбіччі!?!? Дивна долина на Дніпропетровщині. Хто їх ставить та для чого?
Майже сто хрестів просто на узбіччі дороги! Аж надто дивну місцину виявили на Дніпропетровщині. Поблизу Вільногірська у посадці поміж двома селами виросла ціла долина хрестів. За словами місцевих їхня кількість постійно збільшується.
А на деяких навіть з’являються жіночі імена. Поруч – ані цвинтаря, ані церкви. Тому загадковий ліс жителів буквально лякає і обростає все новими легендами. Наша Тетяна Заєць вирішила розібратися – звідки там взялися хрести?