Вижив заради коханої. Чому дружина пораненого військового полюбила координаторку Інтерпайп?

20.04.2024 12:03

Вижив заради коханої. Чому дружина пораненого військового полюбила координаторку Інтерпайп? Міг втратити не лише руку, а й життя. Наша наступна історія про мобілізованого металурга, якого колеги не залишили сам на сам із важким пораненням. На полі бою його втрятували побратими, а потім на нього чекали справжні поневіряння лікарнями та реальна загроза ампутації. Хто і як допоміг отримати другий шанс на повноцінне життя?

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