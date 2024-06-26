Лист з неволі! Історія про те, як дружина військовополоненого бореться за чесне ім’я чоловіка

27 місяців мовчання. І нарешті дочекалася, та не чоловіка, а листа від нього. Анастасія Грановська – дружина військовополоненого морського піхотинця, який захищав Маріуполь у перші дні повномасштабного російського вторгнення. За два роки жінка відновила в суді чесне ім’я чоловіка, якого з побратимами підозрювали у зраді. А ще допомогла родинам інших бійців, яких утримує росія. Що за цей час пережила та що пообіцяв у листі чоловік?

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