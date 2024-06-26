Лист з неволі! Історія про те, як дружина військовополоненого бореться за чесне ім’я чоловіка

26.06.2024 20:26

27 місяців мовчання. І нарешті дочекалася, та не чоловіка, а листа від нього. Анастасія Грановська – дружина військовополоненого морського піхотинця, який захищав Маріуполь у перші дні повномасштабного російського вторгнення. За два роки жінка відновила в суді чесне ім’я чоловіка, якого з побратимами підозрювали у зраді. А ще допомогла родинам інших бійців, яких утримує росія. Що за цей час пережила та що пообіцяв у листі чоловік?

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.00 26.06.2024

26.06.2024 10:59

Реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС – звернення Президента

25.06.2024 22:36

Плюси, мінуси і “підводні камені” рекрутингу. Представник Міноборони Бежевець приголомшив цифрами

25.06.2024 20:39

Їх не чують! Як товариство глухих опинилось у юридичній пастці та чи можна щось зробити?

25.06.2024 18:23

За неї билася ціла команда. Історія дівчинки, що подолала рак. Чим віддячила своїм рятівникам?

25.06.2024 13:33

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.00 25.06.2024

25.06.2024 11:18
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com