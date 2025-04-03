Зухвалий Розстріл Ексдепутата Олександра Плахотніка: підозрюваного ЗАТРИМАНО! Хто він?

03.04.2025 13:38
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Розстріляв через гроші!
Став відомий мотив розправи над Олександром Плахотіком. Ексзаступником мера Кам’янського та представником партії “Батьківщина”. Напередодні тіло чоловіка знайшли на узбіччі польової дороги.

Однопартійці тоді зробили гучну заяву – про замовне вбивство. І поки правоохоронці губилися в здогадках – ймовірний вбивця вже пересікав кордони області, аби “залягти на дно”. Втім не вдалося. Майже одразу його затримали. А нині – повідомили про підозру.

Ким виявився чоловік? І чому пішов на вбивство?

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