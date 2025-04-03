Зухвалий Розстріл Ексдепутата Олександра Плахотніка: підозрюваного ЗАТРИМАНО! Хто він?
Розстріляв через гроші!
Став відомий мотив розправи над Олександром Плахотіком. Ексзаступником мера Кам’янського та представником партії “Батьківщина”. Напередодні тіло чоловіка знайшли на узбіччі польової дороги.
Однопартійці тоді зробили гучну заяву – про замовне вбивство. І поки правоохоронці губилися в здогадках – ймовірний вбивця вже пересікав кордони області, аби “залягти на дно”. Втім не вдалося. Майже одразу його затримали. А нині – повідомили про підозру.
Ким виявився чоловік? І чому пішов на вбивство?