Нищівний ракетний удар у День Жалоби: Жахлива Трагедія у Кривому Розі Шокувала Україну!

Вдарили балістикою по дитячому майданчику, свідомо використали касетні суббоєприпаси, аби вбити якомога більше людей! Шокуючий теракт росіян у Кривому Розі просто в день жалоби за жертвами попереднього ракетного удару, який ворог завдав 2 квітня. 18 людей загинули, половина з них – діти, близьо 70 – поранені. І після цього всього нелюди вбили ще одну цивільну в іншій частині міста шахедом. Як місцеві переживають трагедію та підтримують один одного?

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