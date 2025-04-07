У Кривому Розі Сотні Людей Зібралися Віддати Шану Жертвам російського Удару

Кривий Ріг у жалобі за жертвами російського теракту. Буквально все місто оплакує холоднокровно вбитих ворожою ракетою невинних людей. Сьогодні рідні, знайомі та близькі попрощалися з десятьма загиблими 4 квітня. Тоді цинічна атака окупантів надвечір п’ятниці забрала життя 20-х людей. Дев’ятеро загиблих – це діти. 7-річний Радіслав, їхав у машині з родиною повз місце удару, а 9-річний Герман загинув просто на дитячому майданчику. Назавджи тепер разом і 15-річні закохані Аліна та Данило, які того кривавого вечора вийшли прогулятися вечірнім містом.

На міському кладовищі Кривого Рогу сьогодні також попрощалися із 22-річною Дар’єю та її бабусею Марією. Та провели в останню путь 57-річного Володимира. Усі вони того трагічного дня опинились в епіцентрі жахливого вибуху, і травми, яких вони зазнали – виявились надто тяжкими.

Як прощались із жорстоко вбитими кремлем криворіжцями?