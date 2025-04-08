Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 08.04.2025

Оперативна інформація станом на 08.00 08.04.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1140-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, з них 134 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2782 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я, Угроїди, Миропільське, Проходи, Краснопілля, Петрушівка Сумської області; Воскресенка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу “Бук” російських загарбників.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, неподалік Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Торського та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив три наступи на позиції наших підрозділів в районі Григорівки, атаки відбито.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Калинове, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки, Малинівки й Сергіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак на позиції наших військ у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя, Розливу і Скудного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив дві безрезультатні спроби просунутися вперед у бік населеного пункту Шевченко.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили вісім ворожих атак у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав п’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’яти керованих бомб, а також здійснив 278 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1290 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 43 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 107 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!