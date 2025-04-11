Поділилися досвідом та об’єднали молодь: 11 громад Дніпропетровщини навчалися створювати ефективні молодіжні ради

11.04.2025 18:25
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Зібрали молодь, аби показати на що вона здатна! Кам’янське прийняло у себе в місті обласний форум у межах проєкту “Молодіжна рада в кожну громаду!”
Долучилися 55 представників молоді та 25 представників органів місцевого самоврядування. У Кам’янське вони приїхали з 11-ти різних громад Дніпропетровщини. До програми заходу внесли навчальні сесії, інтерактивні моделі створення молодіжної ради та юридичні аспекти. В рамках форуму були і екскурсії до Центру молодіжних ініціатив та Волонтерського центру Кам’янського. Учасникам вдалося ознайомитися і з найкращими практиками діяльності інших молодіжних рад. Активна молодь Кам’янського теж знайшла чим поділитися. Бо в цьому напрямі розвиваються з 2008 року. Їх активна молодь реалізує численні соціальні, волонтерські та просвітницькі ініціативи.

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