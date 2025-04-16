Паска зі Смаком Війни: Як українці закуповуються і готуються до Великодня?

16.04.2025 17:57
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Попри війну українці намагаються зберігати віру та триматися. Тож готуються до Великодня. Що зазвичай кладуть у традиційний кошик, яка його вартість цього року та наскільки вона змінилася порівняно з минулим. У скільки стане розговітися на Великдень – 2025? Ми вирушив на закупи на центральний ринок Дніпра і готовий представити свої підрахунки.

Аби показати справжню ціну українського хліба, і в тому числі великоднього – у Дніпрі пекли паски з борошна, яке зібрали на деокупованих полях Херсонщини та Миколаївщини. Територій, що були рясно заміновані у перший рік вторгнення росіян, а від їхніх обстрілів потерпають й донині. Напередодні Великодня майстер клас із випікання провели просто в супермаркеті. Свій незвичний рецепт показав відомий шеф-кухар.

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