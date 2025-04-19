Тріщить по швах! Як російські обстріли знищують історичну спадщину Дніпра

Атакують культурну спадщину Дніпра. Окупанти цинічно бьють не лише по житлових кварталах та інфраструктурі, а й безжально нищать історичні пам’ятки. Через постійні обстріли, старовинні будівлі буквально тріщать по швах. Скільки об’єктів пошкоджено зараз у Дніпрі, в якому стані найдавніші з них та чи планують їх відновлювати? Напередодні Дня пам’яток історії та культури, ми побували у будинку-музеї Дмитра Яворницького, який також під загрозою.

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