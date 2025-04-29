День турботи та відпочинку у Кам’янському організували для ветеранів та їхніх родин

29.04.2025 16:15
den-turboty-ta-vidpochynku-u-kam-yanskomu-organizuvaly-dlya-veteraniv-ta-yihnih-rodyn

День турботи та відпочинку у Кам’янському організували для ветеранів та їхніх родин. Запросили на кінну ферму в Єлизаветівці.
Програма включала екскурсію зоопарком, катання на конях, смачний обід та живе спілкування в теплій дружній атмосфері.
Це ще один крок до створення реабілітаційних програм для військових. Зібралися захисники із Кам’янського та Нікополя.
Час, проведений з тваринами та спілкування з побратимами й родинами, – усе це сприяє психологічній реабілітації.
Саме такі заходи допомагають ветеранам повертатися до цивільного життя, знаходити внутрішню рівновагу та відновлювати сили.

Теги:

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Video thumbnail for youtube video x3m1btepzuq

Атака “шахеда” Забрала Життя Дитини на Дніпропетровщині: Що згадують очевидці?

29.04.2025 17:36
Video thumbnail for youtube video dzkd2yoroym

ЗАГАДКОВИЙ надгробок в ангарі: Моторошна знахідка на Дніпропетровщині! Які міфи розвіяла?

28.04.2025 20:33
Video thumbnail for youtube video vf5q4iizony

Як ворожі дрони атакували мирних жителів Дніпра і Павлограда? Розповідають очевидці

27.04.2025 18:16
Video thumbnail for youtube video kjdvmsgrubg

Російський дрон знищив медичну базу Госпітальєрів у Павлограді!

26.04.2025 19:29
Video thumbnail for youtube video 6td9tpl0btu

Червоні двері, жовті двері: Батьки В ПАНІЦІ Через Нову Небезпечну TikTok Гру!

26.04.2025 12:42
Video thumbnail for youtube video wvuitqbm4k0

Смертоносні Атаки по Цивільних у Марганці і Дніпрі – Що розповідають ті, хто вижив?

24.04.2025 20:35