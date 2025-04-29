День турботи та відпочинку у Кам’янському організували для ветеранів та їхніх родин. Запросили на кінну ферму в Єлизаветівці.

Програма включала екскурсію зоопарком, катання на конях, смачний обід та живе спілкування в теплій дружній атмосфері.

Це ще один крок до створення реабілітаційних програм для військових. Зібралися захисники із Кам’янського та Нікополя.

Час, проведений з тваринами та спілкування з побратимами й родинами, – усе це сприяє психологічній реабілітації.

Саме такі заходи допомагають ветеранам повертатися до цивільного життя, знаходити внутрішню рівновагу та відновлювати сили.

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