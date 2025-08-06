Скандальна вистава у Дніпрі! Чому українофоб досі заслужений діяч України?

Скандальна вистава у Дніпрі! Називав українців “фашистами”, після Революції Гідності – виїхав до Росії, бо не хотів вітатися, як він казав, “бандерівськими гаслами” і активно підтримував ворожу пропаганду. Автор постановки “Хто кому Рабинович?” – Ігор Афанасьєв – російський драматург та ексрежисер театру російської армії. Чому українофоб досі заслужений діяч України, а його вистави все ще ставлять на українській сцені та театр навіть не збирається їх видаляти з репертуару і що про це думають в Міністерстві культури?

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