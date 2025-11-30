У Кам’янському завершуються роботи з оновлення тротуарів і пішохідних доріжок, заплановані на цей рік. Зокрема, добігає кінця ремонт на проспекті Василя Стуса. Крім цього, тут збудували чотири нові посадкові платформи на трамвайних зупинках. Їх облаштували відповідно до сучасних норм безбар’єрності – із пандусами та зручними сходами. Також завершується будівництво нових бетонних пішохідних доріжок на лівобережжі. Загалом, упродовж року, оновили тротуари на 12 вулицях міста. Роботи виконувалися у різних районах Кам’янського. Насамперед, де тротуари перебували у найгіршому стані. Наступного року роботу буде продовжено. Планується оновити тротуари ще на 20 вулицях Кам’янського.

