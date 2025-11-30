У Кам’янському завершуються роботи з оновлення тротуарів і пішохідних доріжок, заплановані на цей рік.

30.11.2025 18:08
u-kam-yanskomu-zavershuyutsya-roboty-z-onovlennya-trotuariv-i-pishohidnyh-dorizhok-zaplanovani-na-czej-rik

У Кам’янському завершуються роботи з оновлення тротуарів і пішохідних доріжок, заплановані на цей рік. Зокрема, добігає кінця ремонт на проспекті Василя Стуса. Крім цього, тут збудували чотири нові посадкові платформи на трамвайних зупинках. Їх облаштували відповідно до сучасних норм безбар’єрності – із пандусами та зручними сходами. Також завершується будівництво нових бетонних пішохідних доріжок на лівобережжі. Загалом, упродовж року, оновили тротуари на 12 вулицях міста. Роботи виконувалися у різних районах Кам’янського. Насамперед, де тротуари перебували у найгіршому стані. Наступного року роботу буде продовжено. Планується оновити тротуари ще на 20 вулицях Кам’янського.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 01.12.2025

01.12.2025 8:05
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-30112025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 30.11.2025

30.11.2025 8:44
miska-vlada-pidtrymuye-diyalnist-volonterok-zhinochoyi-sotni

Міська влада підтримує діяльність волонтерок «Жіночої сотні»

29.11.2025 18:23
Video thumbnail for youtube video lxojuelznqq

Український бренд Nadya Dzyak підкорює світ моди! Чому це важливо?

29.11.2025 16:37
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 29.11.2025

29.11.2025 8:15
Video thumbnail for youtube video 3jnnsygjmte

Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки; з нашого боку помилок не буде – звернення Президента

28.11.2025 17:37