За участю міського голови Андрія Білоусова і т.в.о. начальника ДніпроОВА Владислава Гайваненка у міській лікарні Кам’янського відкрили реконструйоване відділення із кабінетом магнітно-резонансної томографії

12.12.2025 12:45
Za Uchastyu Miskogo Golovy Andriya Bilousova I Tvo Nachalnyka Dniproova Vladyslava Gajvanenka U Miskij Likarni Kam Yanskogo Vidkryly Rekonstrujovane Viddilennya Iz Kabinetom Magnitno Rezonansnoyi Tomografiyi

У міській лікарні Кам’янського відкрили реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії. Нове обладнання відповідає провідним міжнародним стандартам. Це значний внесок у розвиток медичної інфраструктури міста. Сам апарат МРТ придбали за кошти обласного бюджету, а з міського – профінансували додаткове оснащення апаратури. Також облаштували спеціалізоване приміщення та зробили капітальний ремонт відповідно до вимог магнітної та радіаційної безпеки. Додаткову підтримку надала і Національна служба здоров’я України. Це забезпечило комплексний підхід до запуску нового обладнання. Відтепер пацієнти матимуть змогу зробити високоточну діагностику у міській лікарні за державними програмами та гарантіями. А також, кажуть у міськраді, це ще один крок до розбудови системи доступних та якісних медичних послуг.

