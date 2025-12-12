За участю міського голови Андрія Білоусова і т.в.о. начальника ДніпроОВА Владислава Гайваненка у міській лікарні Кам’янського відкрили реконструйоване відділення із кабінетом магнітно-резонансної томографії

У міській лікарні Кам’янського відкрили реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії. Нове обладнання відповідає провідним міжнародним стандартам. Це значний внесок у розвиток медичної інфраструктури міста. Сам апарат МРТ придбали за кошти обласного бюджету, а з міського – профінансували додаткове оснащення апаратури. Також облаштували спеціалізоване приміщення та зробили капітальний ремонт відповідно до вимог магнітної та радіаційної безпеки. Додаткову підтримку надала і Національна служба здоров’я України. Це забезпечило комплексний підхід до запуску нового обладнання. Відтепер пацієнти матимуть змогу зробити високоточну діагностику у міській лікарні за державними програмами та гарантіями. А також, кажуть у міськраді, це ще один крок до розбудови системи доступних та якісних медичних послуг.

