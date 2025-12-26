Після війни – новий старт. Як ветеран відкрив тепличне господарство за підтримки служби зайнятості?

Облаштував теплицю і цілий рік вирощуватиме овочі. Нове життя з новими викликами розпочав на Дніпропетровщині ветеран Андрій Яровий. Все завдяки урядовій програмі “Грант для ветеранів та членів їхніх родин”. За державні кошти закупив все необхідне і зараз в очікуванні своїх перших врожаїв. Як грантова програма допомагає тим, хто захищав Україну, знову стати на ноги — розкажемо у наступному сюжеті. Із захопленням та в очікуванні перших врожаїв про власну справу розповідає ветеран Андрій Яровий. Раніше чоловік понад 15-ть років виготовляв акваріуми, ставки та бокси для ветеринарії. Втім, згодом вирішив опанувати військову справу. Маючи освіту біолога – еколога, після списання з військової служби чоловік вирішив відкрити тепличне господарство. Втім, для розвитку нового бізнесу були потрібні кошти. Тож Андрій почав шукати можливості, аби втілити ідею в життя. Так натрапив на програму “Грант для ветеранів та членів їхніх родин”. На організацію власної справи, згадує Андрій, пішло всього декілька місяців. Спочатку треба було розробити проєкт, презентувати його і потім чекати на рішення і фінансування. За ці кошти Андрій орендував землю, придбав теплицю, плівку та закупив насіння. Зараз готує ґрунт до обробки добривами. Вже навесні в теплиці висадять томати та огірки, які, сподівається чоловік, за сезон дадуть не менше 5-ти тон врожаю. Також поруч висадив кущі лохини. Має план, як зробити бізнес прибутковим протягом всього року. Агрогосподарство, пояснюють у центрі зайнятості — нині одна з найзатребуваніших справ, адже велика площа родючих земель, які забезпечували українців овочами та фруктами — зараз окупована. А попит на ці продукти великий. В центрі зайнятості пояснюють, головною умовою і перевагою такої грантової програми є створення нових робочих місць. Скористатися такою урядовою програмою можуть не тільки ветерани, а й їхні родини. І бізнес може бути будь-який. Від перукарні, до освітніх центрів. Та головне: на кожному кроці реалізації проєкту як початківця, так і того, хто має бізнесовий досвід, підтримують фахівці служби зайнятості.

На правах реклами.