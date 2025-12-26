Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 26.12.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 26.12.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1402-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 172 керовані авіабоми. Крім цього, здійснив 3614 обстрілів, зокрема 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5804 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Олександрівка Дніпропетровської області; Новотягинка Херсонської області; Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Білогір’я, Верхня Терса, Староукраїнка, Любицьке, Зелене, Бойкове Запорізької області; Затока Одеської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління, один інший важливий об’єкт противника та два артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому одну керовану авіабомбу, здійснив 107 обстрілів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі.

На Куп’янському напрямку вчора відбулась одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та в бік Озерного, Зарічного.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед у районах Сіверська і Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне, Гришине та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Кучерового Яру, Новоекономічного.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне, Ялта, Олександроград та у бік Іскри, Вишневого, Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак окупантів – у районах населених пунктів Успенівка і Гуляйполе та у бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 537 безпілотних літальних апаратів та 180 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!