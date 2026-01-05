Сховище не витримало зливи? Вся правда про укриття Кривого Рогу!

05.01.2026 17:07
Shovyshhe Ne Vytrymalo Zlyvy Vsya Pravda Pro Ukryttya Kryvogo Rogu

Сховище не витримало зливи? Тріщини та провалля, перешкоджання держаудиторам в перевірці та заяви антикорупційних активістів про “розпил” європейських грошей – вся правда про укриття Кривого Рогу!

