Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Зараз у Харкові та Дніпрі, в інших наших містах і громадах триває ліквідація наслідків російських ударів. У Києві сьогодні російська армія пошкодила чергову лікарню – абсолютно цивільний об’єкт. У Дніпрі серед влучань – цивільне підприємство, виробник продовольства, звичайна соняшникова олія. І це для Росії, як виявляється, теж мішень. У Харкові росіяни вдарили просто по теплу, по енергії для людей, по звичайному життю – балістика проти енергетики. В Херсоні ремонтні бригади, енергетики працювали, щоб відновити постачання електрики після російських ударів. І це все свідчить тільки про те, що Росія не сприймає реально всерйоз дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни. Росія затягує війну та намагається завдати Україні якнайбільшої шкоди – їхня стратегія незмінна. Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо.

Перше: вчора й сьогодні я провів зустрічі з працівниками Служби безпеки України. Я вдячний Василю Малюку за сильну бойову роботу, за асиметричні операції, які він уміє робити. Саме такими операціями Василь і буде займатися надалі, ми обговорили з ним цю роботу. Повна політична підтримка наших асиметричних дій проти Росії в СБУ є. Євгеній Хмара – людина досвідчена, саме його зараз призначено тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України. Хмара очолює Центр спеціальних операцій «А» СБУ. Говорив також із Денисом Килимником, першим заступником керівника «Альфи». Він один із тих, хто завдає саме тих ударів по ворогу, які росіяни відчувають і які додають українцям мотивації. Говорив із Василем Козаком, полковником СБУ. Це молодий хлопець, один із представників нового покоління українських захисників – воїнів СБУ. Майстер операцій. Ми обговорили з ним і те, що вже зроблено, і те, що ми ще плануємо. Підтримую цю роботу, вдячний за свіжий погляд на роботу СБУ. Говорив з Олександром Покладом – важливо, що внутрішній захист української державності та контррозвідувальна складова роботи СБУ значно посилені за роки цієї війни. Потенціал СБУ буде більшим – саме в контексті захисту України, захисту наших позицій, захисту національних інтересів. Я дякую всім, хто працює саме так. Будуть подальші кадрові рішення.

Сьогодні ж була важлива розмова з Михайлом Федоровим – він представив формат оновлення в Міністерстві оборони України: які мають бути пріоритети, які рішення нам потрібні. Звісно, має бути ще більше технологічності, і це основне завдання для міністра. Саме більшою технологічністю маємо протистояти російському намаганню зробити цю війну безкінечною. Протидіємо на рівні нашого сектору безпеки – СБУ, розвідка, інші наші елементи безпеки. Також і на рівні сектору оборони, і саме в Міністерстві оборони – ключ до більшої стійкості України та початок змін всієї структури захисту, включно з армією. Конкретні речі вже зроблені й очевидно працюють ефективно. За грудень – 35 тисяч знищених окупантів, це підтверджено на відео. За листопад було 30 тисяч, за жовтень – 26 тисяч знищених окупантів. Зростання цих показників – це наслідок правильних рішень. Саме таких рішень має бути більше, і кожне правильне рішення у сфері оборони береже життя наших українських воїнів.

Було сьогодні багато міжнародної роботи – готуємося до зустрічей у Європі на цьому тижні. Звісно, в комунікації також із командою Президента Сполучених Штатів Америки. ППО для України, підтримка для України – це завдання щоденне, і щодня ми маємо давати цей результат. Будуть нові рішення заради нашої держави. Українська переговорна команда працює 24/7.

Сьогодні була доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Я доручив йому значно активізувати реалізацію всіх наших домовленостей із партнерами. Минулий рік дав Україні багато угод, багато позитивних документів. За кожним документом має бути – і буде – результат для нашої стійкості.

Є і ще одне призначення сьогодні – Христя Фріланд допомагатиме Україні визначати корисні економічні рішення. Це людина зі значним досвідом. Христя працювала в урядових структурах Канади, має хороші зв’язки у світі. Це все підтримає Україну.

Сьогодні ж я говорив із Дмитром Кулебою. Важливо, щоб усі ми зараз у єдності працювали в одній команді – в команді України. Саме так і робимо. Україна заслуговує на повагу. Україна потребує результатів. Дякую всім, хто нам допомагає.

Слава Україні!