За ініціативи міжнародної організації з міграції в Дніпрі відкрили інсталяцію про ризики торгівлі людьми

Старий матрац замість ліжка, іржаві інструменти та фейковий договір про працевлаштування. Це – все елементи інсталяції про ризики трудової експлуатації та торгівлі людьми. Її відкрили у ТРЦ “Мост-Сіті” в рамках загальнонаціональної інформаційної кампанії “ТОБІ ЦЕ ЗНАЙОМО?”, яку реалізує Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні. Інсталяція інтерактивна. Аби засвітити маяк, треба набрати код 527 – це телефон безкоштовної Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми. Якщо ж обрати одну з шести обіцянок, всередині бокса підсвітиться відповідний предмет, а на екрані поряд – з’явиться реальна розповідь постраждалого. Мета – підвищити обізнаність мешканців регіону. Сумнівні пропозиції працевлаштування, відсутність чітких домовленостей, надмірний контроль або тиск з боку роботодавця — саме з цього часто починаються історії експлуатації, кажуть у МОМ. Аби вберегтися у МОМ радять в жодному разі не віддавати роботодавцеві свої документи, завжди мати їхні копії у хмарних сервісах, працювати лише офіційно. А під час підписання договору – ретельно його вивчати й вимагати переклад на ту мову, якою володієте досконало. По допомогу ж можна звернутись за номером 527. Або на сайт stoptrafficking.org – за QR-кодом.

