Замість перемир’я – черговий удар: дніпряни вночі здригалися від вибухів! Як оговтується Дніпро?

Замість перемир’я – черговий удар: дніпряни вночі здригалися від вибухів! Росіяни комбіновано вдарили по житловому кварталу. Потрощено підприємство, офісні будівлі та будинки. Як оговтується Дніпро? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!