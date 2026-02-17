Замість перемир’я – черговий удар: дніпряни вночі здригалися від вибухів! Як оговтується Дніпро?

17.02.2026 19:21
Video thumbnail for youtube video gxmfi4-4v3q

Замість перемир’я – черговий удар: дніпряни вночі здригалися від вибухів! Росіяни комбіновано вдарили по житловому кварталу. Потрощено підприємство, офісні будівлі та будинки. Як оговтується Дніпро? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

