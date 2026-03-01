Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців, але Україна не зламалась, ми зберегли нашу енергетичну систему – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні день, коли кожен із нас може цілком справедливо сказати: ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни. Росіяни хотіли перетворити цю зиму на знищення України й українців. Але Україна не зламалась. Ми зберегли нашу енергетичну систему. Україна відбила за цю зиму велику кількість тільки масованих ударів, коли в одному ударі – десятки ракет, сотні «шахедів».

Росіяни почали цю зиму з масованого удару шостого грудня, який став одним із найбільших. Тоді в ударі було більш ніж сімсот різних цілей, і лише ракет – більш ніж п’ятдесят. Багато балістики було цією зимою. Загалом ракет різних типів – більш ніж сімсот. Жоден народ не проходив через такі випробування. Українці подолали й це. Вдячний усім, хто нашу енергетику захищає, відновлює: усім працівникам енергетичних компаній, кожній ремонтній і аварійній бригаді, усьому колективу ДСНС України – ви справді герої.

Звісно, я хочу подякувати кожному українському воїну: усім, хто на захисті нашого неба, кожному розрахунку ППО, українській авіації, мобільним вогневим групам, усім розробникам, виробникам, операторам перехоплювачів – дякую!

Дякую тим комунальним службам та місцевим і обласним владам, які були справді з людьми цією зимою, зі своїми містами, селами. Всі в Україні побачили, хто й чого вартий в управлінні містами, в управлінні громадами.

Особливо я хочу відзначити українських підприємців, кожен бізнес в Україні – і малий, і великий, – який зміг адаптуватись у цих умовах, зберіг роботу, пройшов цю зиму і працює в Україні. Надзвичайно важливо, щоб ми були стійкими й надалі.

Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятись з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію. Тому кожен, чия робота, чия служба – захищати Україну від ударів, – має бути так само зосереджений весною, зараз, як і зимою. На кожну загрозу треба реагувати та збивати російські цілі, максимум із можливого. По ситуації на близькому Сході можна побачити, наскільки це непросто – дати сто відсотків захисту від ракет і «шахедів». Навіть у країнах Затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж поки що надали нам партнери, і більшу кількість мають систем – усе одно збивають не всю балістику. Є й «шахеди», які не зупинило ППО в регіоні. Усі зараз бачать, що наш досвід захисту багато в чому незамінний. Ми готові поширювати цей досвід, готові допомогти тим народам, які допомогли нам – Україні – цією зимою та загалом за час цієї війни. Європа має все ж таки забезпечити себе реальною силою, реальною здатністю захищати своє небо, свою землю, своє море від будь-яких типів атак. Зокрема для цього треба все ж таки побудувати достатні обсяги виробництва ППО – і проти дронів, і проти балістики. Детально фіксуємо зараз і кожну зміну ситуації навколо Ірану. Українська розвідка, МЗС – всі задіяні. Ми в координації з партнерами. Важливо, щоб цей шанс на зміни для Ірану був використаний правильно. Іранський народ довго був фактично наодинці проти насильства – проти іранського режиму. Цей режим, який убив десятки тисяч своїх громадян тільки за останні місяці і який завжди підтримував та організовував війни в регіоні, який дав Росії «шахеди» й технологію їхнього виробництва, цей режим сам визначив ставлення до нього. Важливо, щоб була чітка позиція підтримки людей та життя. Важливо, щоб американська рішучість, усіх у світі рішучість справді спрацювали. Я дякую кожному, хто старається не допустити розширення війни, захищає від ударів з Ірану. І також дякую всім, хто говорить Росії – на досвіді тепер уже іранського режиму, – що справедливість все ж таки приходить. Росія повинна закінчити свою війну проти України, закінчити достойно, дипломатія має змогу це забезпечити. Світ дає Росії можливість дипломатії – треба цим скористатись. Я дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!