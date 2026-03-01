Вже валять дерева! Бобри захоплюють Монастирський острів у Дніпрі?

Десятки повалених дерев, друзки і пеньки заточені під олівці. Таке після себе залишають бобри. Нещодавно їх помітили у Дніпрі на Монастирському острові. Чи справді найбільші українські гризуни поселилися просто біля людей та яку користь ці тварини приносять природі? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

