Вже валять дерева! Бобри захоплюють Монастирський острів у Дніпрі?

01.03.2026 16:41
Vzhe Valyat Dereva Bobry Zahoplyuyut Monastyrskyj Ostriv U Dnipri

Десятки повалених дерев, друзки і пеньки заточені під олівці. Таке після себе залишають бобри. Нещодавно їх помітили у Дніпрі на Монастирському острові. Чи справді найбільші українські гризуни поселилися просто біля людей та яку користь ці тварини приносять природі? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 01012026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 01.03.2026

01.03.2026 8:35
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 01012026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 28.02.2026

28.02.2026 8:27
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 01012026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 27.02.2026

27.02.2026 8:12
Shokuyuchyj Konflikt Z Tczk U Bijczi Cholovik Porizav Vijskovyh Usi Podrobyczi Tut

Шокуючий конфлікт з ТЦК! У бійці чоловік поріzав військових? Усі ПОДРОБИЦІ тут!

26.02.2026 17:24
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 01012026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 26.02.2026

26.02.2026 8:31
Yevrosoyuz Bratyme Uchast U Vidnovlenni Ta Onovlenni Zahystu Ukrayinskoyi Energetyky Zvernennya Prezydenta

Євросоюз братиме участь у відновленні та оновленні захисту української енергетики – звернення Президента

25.02.2026 20:17