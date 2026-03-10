Благоустрій після зимового періоду. У Кам’янському пройшла робоча нарада з керівниками профільних департаментів та комунальних підприємств. Визначили першочергові завдання. Насамперед йшлося про ремонт доріг. Комунальні ж служби вже розпочали прибирати вулиці, тротуари, автошляхи від залишків піщано-сольової суміші. А підприємства відновлюють благоустрій на пошкоджених ділянках після проведених робіт під час ремонтів інженерних мереж. Мер міста Андрій Білоусов також доручив впорядкувати території міських кладовищ. Та привести до ладу сквери, парки, дитячі й спортивні майданчики, зони відпочинку та прибудинкові території.

