До Кам’янського прибув черговий гуманітарний вантаж від міста-партнера Вупперталь

25.04.2026 18:35
Do Kam Yanskogo Prybuv Chergovyj Gumanitarnyj Vantazh Vid Mista Partnera Vuppertal

Міцна дружба крізь кілометри. До Кам’янського прибув черговий гуманітарний вантаж від німецького міста-партнера Вупперталь. Десять тонн допомоги спрямували на підтримку медичної та соціальної сфер міста, які сьогодні працюють з подвійним навантаженням. Таке підсилення є вкрай важливим, адже навантаження на медичну систему міста значно зросло. Сьогодні лікарні Кам’янського забезпечують лікування та реабілітацію не лише місцевих мешканців, а й численних переселенців та цивільних, що постраждали внаслідок бойових дій. А для найменших мешканців Кам’янського німецькі друзі передали подарунки, дитячий одяг та іграшки.

Bytva Zi Styhiyeyu Povaleni Dereva Zirvani Dahy Ta Zagybli Shho Nakoyiv Burevij V Ukrayini

Dopomogamp4 Snapshot 0107285

Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 20032026

Kam Yanske Prodovzhuye Trymaty Nadijnyj Tyl Ta Operatyvno Reaguvaty Na Zapyty Frontu

Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 20032026

5 Zagyblyh Ta 46 Travmovanyh Dnipro Perezhyv Odnu Z Najmasovanishyh Atak Yak Ogovtuyutsya Mistyany

