До Кам’янського прибув черговий гуманітарний вантаж від міста-партнера Вупперталь

Міцна дружба крізь кілометри. До Кам’янського прибув черговий гуманітарний вантаж від німецького міста-партнера Вупперталь. Десять тонн допомоги спрямували на підтримку медичної та соціальної сфер міста, які сьогодні працюють з подвійним навантаженням. Таке підсилення є вкрай важливим, адже навантаження на медичну систему міста значно зросло. Сьогодні лікарні Кам’янського забезпечують лікування та реабілітацію не лише місцевих мешканців, а й численних переселенців та цивільних, що постраждали внаслідок бойових дій. А для найменших мешканців Кам’янського німецькі друзі передали подарунки, дитячий одяг та іграшки.

